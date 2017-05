En 2016, le nombre de condamnations a augmenté de 27% en Belgique

La hausse la plus spectaculaire concerne le ressort de Bruxelles (les différents tribunaux de la capitale, mais aussi ceux du Brabant wallon et de Leuven). L’année dernière, on y a prononcé 50.950 condamnations contre 38.598 en 2015: +32%. Pour le ressort d’Anvers (y compris Hasselt, Malines, Tongres et Turnhout), on passe de 35.913 à 45; 759, soit une augmentation de 27,4%. C’est quasiment autant que les 27,5% de Gand (Bruges, les deux Flandres).

La progression est moins forte au sud du pays. Le ressort de Liège qui couvre également Dinant, le Luxembourg, Namur, et Huy, on passe de 15.160 à 18.001 (+18,7%). Mons (Charleroi, Tournai et une partie du Namurois) augmente de 21,6%, passant de 18.766 à 22.832.

Les condamnations concernent aussi bien les personnes physiques que morales devant un tribunal de police, un tribunal correctionnel, en appel ou en assises. De plus, une personne peut être condamnée à plusieurs reprises pour des faits différents. L’année dernière, une personne a été ainsi condamnée 31 fois de suite devant la justice gantoise. Elle correspond donc à 31 des 180.993 condamnations répertoriées.

