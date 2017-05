Le nombre de chômeurs en baisse dans le ressort territorial de l'Onem de Charleroi

Le ressort territorial de l’ONEM de Charleroi rassemble 26 communes appartenant aux arrondissements de Charleroi, Thuin et Philippeville et le nombre de chômeurs y a encore diminué en 2016 pour s’établir à 34.591 personnes en moyenne annuelle. Cette diminution qui s’observe également sur l’ensemble du pays (-6,7%) est toutefois un peu moins marquée dans notre région (-5,6%), note l’Onem de Charleroi. En ce qui concerne les chômeurs qui sont demandeurs d’emploi, soit le groupe considéré comme le plus représentatif du chômage, leur nombre est passé à 27.740 personnes (soit une baisse de 3,3% par rapport à 2015).

Le taux de chômage est encore nettement plus élevé que dans d’autres régions du pays, même si 24 des 26 communes arboraient un taux moins élevé en 2016 qu’en 2015. La moyenne du taux de chômage pour le ressort de Charleroi s’élevait en 2016 à 16,7% contre 13,6% en Wallonie, 9% en Belgique et 6,1% en Flandre.

Les communes de Farciennes, Viroinval et Charleroi présentaient en 2016 un taux de chômage supérieur à 20%. À l’autre extrême, on trouve Les Bons Villers avec un taux de 9,3%. La baisse la plus remarquable est toutefois réalisée par cette la commune de Farciennes qui annonce une diminution de 2,1%.