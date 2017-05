L'IRM lance un avertissement «orages» jusque mardi matin et un pic de température montant jusqu'à... 33 degrés

« 29/05 13H au 30/05 12H : Rapidement cet après-midi jusqu'au milieu de la nuit dans l'ouest et le centre, encore en fin de nuit et demain matin dans l'est, de nouvelles averses orageuses intenses pourront se former. Avec ces averses, il faudra localement compter sur de fortes précipitations et de la grêle. L'avertissement pourra localement et temporairement passer en code orange (avec nowcast-warnig), nous invitons à suivre la situation. », avertit l’IRM sur son site au-dessus de cette « carte d’horaires ».

Rappel du bulletin de l’IRM pour la semaine

Le temps sera très chaud et orageux, avec risque de fortes averses, lundi après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima pourront atteindre 33 degrés dans l’intérieur du pays. Il fera toutefois plus frais au littoral avec moins d’averses. En soirée et la nuit, le risque d’averses et d’orages intenses se généralisera sur l’ensemble du territoire, avant le retour d’un temps plus sec plus tard dans la nuit sur l’ouest.

Mardi, il fera d’abord encore instable avec des averses et orages, et ce principalement dans le sud-est du pays même si une averse reste possible aussi ailleurs. Dans l’après-midi, le temps deviendra généralement sec avec davantage d’éclaircies. Il fera moins chaud avec des maxima proches de 18 degrés à la mer et de 20 à 23 degrés dans l’intérieur du pays, selon l’IRM.

Mercredi, le ciel sera partiellement nuageux et le temps pratiquement sec. En effet, seule une faible averse isolée est possible dans l’intérieur. Les maxima, légèrement supérieurs aux valeurs de saison, seront compris entre 19 degrés en Hautes Fagnes et 24 degrés en Campine.

Jeudi, le temps sera sec et ensoleillé. Les maxima oscilleront autour de 23 ou 24 degrés dans le centre.

Vendredi, il fera plus chaud avec d’abord du soleil puis davantage de nuages et éventuellement le développement d’une averse locale. Les maxima atteindront par endroits les 27 degrés.

De samedi à lundi, il fera plus frais et le temps deviendra changeant. Le risque de précipitations de plus en plus marqué au fil des jours. Les maxima devraient atteindre 20 degrés.