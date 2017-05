Le soleil est monté à la tête de certains à la mer du Nord ce week-end: une bagarre impliquant une cinquantaine de jeunes a éclaté, la police a dû intervenir (Vidéo)

Comme l’explique le Sun, un incident a en effet eu lieu, ce samedi, sur la plage de Margate, en Angleterre. Cette station balnéaire qui donne sur le mer du Nord a été le théâtre d’une scène totalement ahurissante lorsqu’une… cinquantaine de jeunes se sont retrouvés impliqués dans une bagarre géante.

Les circonstances restent floues autour de ce « combat » mais tout aurait commencé, selon le Sun, à cause d’une guéguerre entre deux garçons pour… une fille.

Finalement, il n’y a eu qu’un blessé léger mais la police a dû intervenir en nombre. Un hélicoptère a été appelé pour venir en aide à la victime. Celle-ci a été hospitalisée.

Police were alerted to a disturbance involving about 50 young people on the beach #Margate https://t.co/Pj7y0Kfwe5 pic.twitter.com/j8INuLcWFB