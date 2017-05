Deux voleurs de cartes bancaires filmés en pleine action dans un self-bank à Huy (vidéo)

Le 23 janvier 2016, deux individus ont commis un vol de carte bancaire à Huy et effectués des retraits frauduleux à Huy, Liège, Nivelles et Woluwe-Saint-Lambert. La police nous livre leurs photos et une vidéo de leur modus operandi dans un self-bank de Huy.

Alors que la victime effectue des opérations à un guichet automatique, un homme observe les clients qui se trouvent dans le Self-Bank. Un complice fait ensuite son apparition. Facile à reconnaître, il porte brassard orange avec la mention « Security ».

Une fois ses transactions terminées, la victime se rend à un autre comptoir automatique pour y retirer de l'argent liquide. L'auteur distrait la victime en lui montrant des opérations qu'il doit faire sur l'écran. Il lui subtilise sa carte bancaire sans qu'il ne remarque quoi que ce soit, Puis il effectue un retrait d'argent au guichet d'à côté avec la carte de la victime. Pendant l'opération, le complice cherche à rassurer la victime en lui montrant son brassard, il lui propose son aide et il attend que le retrait frauduleux soit terminé pour suivre son complice à l'extérieur.

Le 1er auteur est de corpulence mince et mesure entre 1m80 et 1m85. Il a le menton fuyant, une barbe de quelques jours et porte des lunettes. Au moment des faits, il portait un jean une veste noire à capuche, une écharpe foncée et une casquette claire.

Le 2ème auteur mesure environ 1m70 et est de corpulence normale. Il a le crâne rasé et une barbe naissante. Il porte des lunettes.Au moment des faits, il portait un jean et une veste matelassée noire à capuche et un brassard orange avec l'inscription SECURITY.

Si vous reconnaissez ces individus, si vous avez été victime d'eux, ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300.