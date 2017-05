Un temps lourd et orageux ce lundi: des orages, parfois accompagnés de grêle et de fortes rafales, sont encore prévus

Ce lundi, après quelques averses en début de matinée, le temps deviendra provisoirement sec avec des éclaircies et des nuages d’altitude. Plus tard dans la journée, des averses orageuses finiront toutefois par éclater.

Les orages pourront s’accompagner de grêle et de fortes rafales, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Il fera chaud et lourd avec des maxima de 23 degrés au littoral, 29 degrés dans le centre et jusqu’à 32 degrés dans l’est du pays.

« Après une accalmie lundi matin, de nouvelles averses orageuses assez intenses pourront se former durant l'après-midi sur pratiquement tout le territoire. Avec ces averses, il faudra localement compter sur de fortes précipitations et de la grêle », écrit l’IRM sur son site.

Mardi, il fera généralement sec, d’abord assez nuageux puis avec des éclaircies de plus en plus larges à partir de l’ouest de la Belgique. Toutefois, des averses seront encore localement possibles sur le sud-est, principalement le matin. Les dernières averses quitteront la Lorraine durant l’après-midi et des éclaircies se formeront également sur ces régions, indique l’IRM. Les maxima seront compris entre 19 et 25 degrés.

Mercredi, le temps restera sec sous une nébulosité variable. Les maxima seront compris entre 17 degrés à la mer et 24 degrés en Campine.

Jeudi et vendredi, le temps sera sec et souvent ensoleillé. Les maxima varieront autour de 23 ou 24 degrés dans le centre.

Samedi et dimanche, les nuages pourraient faire leur retour, et avec eux quelques averses. Il fera moins chaud avec des températures maximales proches de 20 degrés.