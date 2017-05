Quaregnon: le nouveau-né disparu a été retrouvé mort ce dimanche soir

Rédaction en ligne

La police locale, la police fédérale et la protection civile ont fouillé ce dimanche jusque tard dans la soirée le quartier de Monsville et ses alentours, à Quaregnon (Borinage), à la recherche d’un bébé né quelques heures plus tôt… Dans la soirée, le nouveau-né a finalement été retrouvé, mort.