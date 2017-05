La réaction de Pascal Angillis après l'élimination du Spirou: «On a manqué de qualité face à la machine ostendaise, mais je n'ai rien à reprocher aux joueurs»

Le coach du Spirou, Pascal Angillis, ne reprochait rien à ses joueurs après l’élimination de Charleroi, dominé 74-56 lors du Game 3 disputé à Ostende ce dimanche. Mais son constat était empreint de fatalisme. Et son avenir prend plus que jamais la forme d’un point d’interrogation.

« Je suis déçu car cet écart ne reflète pas ce que nous avons accompli auparavant, en n’encaissant par exemple que 70 points de moyenne sur nos 6 matches de playoffs, contre 95 en début de saison » expliquait le coach du Spirou. « Mais je ne peux rien reprocher aux joueurs, dont certains n’avaient plus les jambes face à cette « machine » ostendaise. J’ai récupéré un effectif en déséquilibre, qui manquait de qualité, sans compter les absences de Grant et Sheperd, qui pèsent potentiellement 25 unités dans notre attaque. D’autres joueurs du périmètre ont tout donné pour élever leur niveau, sans forcément y parvenir, certes. Et que puis-je dire à Radenovic, qui est revenu de blessure pour nous prêter main-forte ? Notre poste 4 a, lui, perdu pied dans ces playoffs… Dommage que nous ayons laissé les circonstances nous submerger lors de ce Game 3 : notre langage corporel n’était pas bon en 2e mi-temps, et le score final fait mal. Mon avenir ? Je suis sous contrat au Spirou, où j’entends que l’équipe est faite pour la saison prochaine, mais je ne suis au courant de… rien ! Cela ne me donne pas vraiment l’impression de faire partie d’un staff. Pas évident, quand certains observateurs extérieurs louent vos qualités. On verra dans les jours qui viennent, donc… ».

Dario Gjergja lui-même a tenu à souligner l’excellent travail réalisé par son homologue carolorégien après le match.

Le pivot du Spirou, Ivan Radenovic, est, lui, sur les tablettes d’Ostende en vue de la saison prochaine.