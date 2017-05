Réforme du permis de conduire: le MR appelle le ministre Prévot à revoir sa copie

Yannick Hallet

Fin mars, le ministre wallon en charge de la Sécurité routière, Maxime Prévot, présentait un texte pour réformer l’accès au permis de conduire. Il annonçait une vaste concertation avec le secteur pour une entrée en vigueur de sa réforme le 1er janvier 2018. Deux mois plus tard, le MR estime que le projet n’est pas assez abouti, et surtout qu’il fallait demander l’avis des spécialistes avant et pas après. Si bien qu’une entrée en vigueur dès le début de l’année prochaine semble être « peu envisageable »…