Festival de Cannes 2017: la coproduction belge «Loveless» du Russe Andrey Zvyagintsev remporte le Prix du Jury

Coproduit par « Films du Fleuve » des frères Dardenne, « Loveless » (« Nelyubov ») raconte l’histoire de deux parents tellement préoccupés par leur divorce et la préparation de leur avenir respectif qu’ils semblent n’avoir que peu d’intérêt pour leur fils, jusqu’à ce que ce dernier disparaisse.

Sous la présidence de Pedro Almodóvar, le jury est composé de l’acteur américain Will Smith, de la réalisatrice et actrice française Agnès Jaoui, du réalisateur italien Paolo Sorrentino, de la réalisatrice allemande Maren Aden, de l’actrice américaine Jessica Chastain, du réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, du compositeur français Gabriel Yared et de l’actrice chinoise Fan Bingbing.