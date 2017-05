Joaquin Phoenix: "Je ne veux pas être un héros"

Dans « You were never really here » de Lynne Ramsay, le dernier film en compétition, Joaquin Phoenix, mémorable interprète de James Gray (« La nuit nous appartient », «Two lovers », « The Immigrant ») et de Théodore, cet homme solitaire de notre futur immédiat envoûté par la voix de Scarlett Johansson dans « Her » de Spike Jonze, joue ici le rôle, percutant et obsessionnel d'un vétéran brutal et torturé qui, pour libérer une gamine prise dans un réseau de pédophilie, est, presque malgré lui, entraîné dans une spirale de violence et de corruption.

Trois questions à Joaquin Phoenix

Q1: Joe est un personnage étrange, puissant, insaisissable.

Joaquin Phoenix : « Il a subi un grave traumatisme dans son enfance et il a dû apprendre à se défendre physiquement et mentalement. Il vit en permanence dans l'angoisse et cherche de temps à autre un lieu de retraite pour échapper à tout ce qui se passe dans sa tête et retrouver le silence et un peu de quiétude, parce qu'il est bombardé par ses pensées, sa mémoire, ses souvenirs. Il est devenu un fort, un dur et « peut-être sans pitié » comme il le dit mais aussi un homme sensible, tendre et humain ».

Q2: Joe est-il un héros ou un anti héros ?

J.Ph. : « Il a fallu beaucoup de temps pour comprendre vraiment ce personnage. Je n'ai pas voulu trop insister sur sa puissance physique et de nombreuses scénes de violence ne sont exposées que par leur résultat. En fait, le personnage a constamment évolué pendant le tournage. Lynne (NDLR : la réalisatrice) écrivait souvent la veille ou la nuit précédent la mise en place de certaines scènes et on improvisait pas mal de choses, sans que je ne sache précisément où allait mon personnage mais je voulais le faire avancer en amenant parfois des changements instinctifs et spontanés. En tout cas, je ne l'ai jamais identifié comme un héros, au contraire , puisque, à la fin, c'est la gamine qui sauve elle-même sa propre vie ».

Q3: Vous parlez d'improvisation, de changement dans le déroulement même du film : quelle est votre méthode, votre façon de faire ?

J.Ph. : « Rien de particulier. Je n'ai fait aucune préparation physique et je ne me suis inspiré d'aucun personnage d'un autre film même si on a subi Lynne et moi, une certain influence de « Taxi Driver » de Scorsese, un film essentiel et fascinant. Quand je joue un rôle aussi intense, je n'ai aucune conscience de moi et je n'immerge totalement dans les personnages. C'était une expérience très personnelle et assez solitaire mais en même temps, je pouvais m'adresser aux autres gens du plateau et finalement on a beaucoup plaisanté et on s'est vraiment amusé. C'est aussi pour ça que je fais du cinéma ».