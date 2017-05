La Belgique en alerte jaune pour les orages!

Le temps restera très chaud ( 26 à 31 degrés) avec, dans l’intérieur des terres, des averses et des orages, indique l’IRM ce dimanche. A la côte, le temps sera aussi sec et ensoleillé mais moins chaud avec des températures jusqu’à 22 degrés.

Le temps restera instable dimanche après-midi et dans la soirée dans l’est du pays et surtout en Ardennes avec des averses et des pluies orageuses. Dans l’ouest, il fera plutôt beau et le ciel sera parfois parsemé de champs nuageux élevés. Il y fera sec, à l’une ou l’autre averse ou pluie orageuse locale près.

On observera de grands écarts de température. A l’est celle-ci oscillera de 25 degrés dans les heures à venir dans les Hautes-Fagnes, à 30, voire 31 degrés en Campine.

A l’ouest, on passera de 21 degrés à la mer à 28 degrés à l’intérieur du pays. Le vent sera faible la plupart du temps. Il soufflera de direction nord, à l’ouest, et sera changeant, de direction sud, ailleurs, a indiqué l’IRM.

La nuit sera marquée par la présence de champs nuageux et d’éclaircies. On s’attend à un temps d’abord plus sec mais durant la deuxième partie de la nuit, la possibilité d’averses et d’orages sera à nouveau plus grande, à partir de l’ouest.

Le temps sera doux avec des minima de 15 ou 16 degrés à la mer et dans les Hautes Fagnes et de 18 à 20 degrés au centre du pays. Le vent sera d’abord faible et changeant, et ensuite, dans le nord-ouest et à la mer, modéré de direction nord-est à est.

Lundi, la journée débutera sous un temps assez beau et généralement sec, puis rapidement des cumulus commenceront à se former et des averses orageuses finiront par se développer. Ces orages pourront s’accompagner de grêle et de fortes rafales. Le vent sera faible à modéré de sud virant au secteur sud-ouest à ouest. Il fera chaud et lourd: les maxima seront proches de 23 degrés au littoral, mais oscilleront entre 26 et 31 degrés dans l’intérieur du pays.

La nuit de lundi à mardi, une zone pluvio-orageuse glissera d’ouest en est sur la Belgique. Les minima varieront entre 12 degrés dans l’ouest et 16 degrés en Lorraine. Le vent sera faible et variable, puis modéré de secteur ouest.

Mardi, il fera généralement sec, d’abord assez nuageux puis avec des éclaircies de plus en plus larges à partir de l’ouest. Toutefois, des averses seront encore localement possibles sur le sud-est, principalement le matin. Les dernières averses quitteront la Lorraine durant l’après-midi et des éclaircies se formeront également sur ces régions. Les maxima seront proches de 18 degrés à la mer et de 21 degrés en Ardenne, et varieront autour de 24 ou 25 degrés dans le centre ainsi qu’en Campine. Le vent de secteur ouest sera modéré.

Mercredi, le temps restera sec sous une nébulosité variable. Les maxima seront compris

entre 17 degrés à la mer et 24 degrés en Campine, sous un vent modéré de nord à nord-ouest.

Jeudi et vendredi, nous bénéficierons d’un temps sec et souvent ensoleillé. Les maxima varieront autour de 23 ou 24 degrés dans le centre.

Samedi et dimanche, les nuages pourraient faire leur retour, et avec eux quelques averses. Il

fera moins chaud avec des températures maximales proches de 20 degrés.