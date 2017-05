Sven Kums évoque un éventuel transfert: «Je préfère Anderlecht»

Propriété de Watford, Sven Kums cherche du temps de jeu en vue du Mondial 2018, et le joueur privilégie un retour en Belgique pour y parvenir. De son côté, Anderlecht cherche un remplaçant à Youri Tielemans. L’intérêt semble réciproque, même si Gand, avec qui Kums est devenu champion de Belgique et Soulier d’Or, souhaite rapatrier son maître à jouer. « Mon salaire anglais est similaire aux offres de Gand et d’Anderlecht, or Watford n’apporte pas le même rayonnement. C’est un choix sportif et émotionnel. L’appel lancé par les fans gantois me charme. C’est difficile, mais je préfère Anderlecht qui me permet de jouer en Champions League. De plus, je peux revenir dans le club où j’ai grandi. En jouant dans les équipes de jeunes du Sporting, j’ai toujours rêvé d’évoluer un jour en équipe pro. »