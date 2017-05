Arsenal remporte sa 13e FA Cup face à Chelsea (2-1) et prive Courtois et Hazard d'un doublé

Arsenal a remporté sa treizième Coupe d’Angleterre de football (FA Cup), samedi à Wembley. Les Gunners ont battu en finale Chelsea 2-1. Les buts décisifs ont été inscrits par Alexis Sanchez (4e) et Ramsey (78e). Diego Costa était parvenu à égaliser à la 75e minute malgré l’infériorité numérique des Blues à la suite de l’exclusion à la 68e de Moses. Eden Hazard et Thibaut Courtois ont joué toute la rencontre.

Une minute de silence pour les victimes de l'attaque à Manchester. ➰ #FACupFinal pic.twitter.com/8ZtLHFm00Z — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 27 mai 2017

Un résultat qui permet à Arsène Wenger de soulever sa septième Cup (en 8 finales) et à Arsenal de détenir le record de victoires avec une longueur d’avance sur Manchester United (12).

Rapidement devant à la marque, Arsenal a légitimé son avantage avec une tentative d’Özil sauvée sur la ligne par Cahill (16e) et un poteau touché par Wellbeck (18e). Chelsea a tenté de réagir via Diego Costa mais sans succès (27e). Réduit à dix suite à l’exclusion pour double carte jaune de Moses, Chelsea est parvenu à égaliser grâce à un bel enchaînement contrôle poitrine-frappe de Diego Costa (75e).

Moses gets his second yellow card for 'diving'. Chelsea down to ten men! #FACupFinal pic.twitter.com/mtCUP9Kgv0 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 27 mai 2017

Une joie de courte durée puisque Ramsey a remis les siens devant en profitant d’une amnésie défensive des Blues pour faire 2-1.

What a crazy match !😱 @aaronramsey for the 2-1 ! pic.twitter.com/b3cocgCTFG — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 27 mai 2017

Les Gunners frapperont une dernière fois sur le poteau avec Özil et gaspilleront quelques occasions avant de lever les bras au ciel.

Déçu par un championnat terminé à la 5e place, Arsenal termine la saison en beauté avec ce trophée. Chelsea et ses Diables rouges peuvent se consoler avec la victoire de la Premier League.