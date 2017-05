Eden Hazard troisième meilleur joueur de la saison de Premier League, selon les supporters

Le buteur de Tottenham Harry Kane a été élu Joueur de Premier League de l’Année par les supporters (Premier League PFA Fans’ Player of the Season) lors du sondage organisé par l’Association des Footballeurs Professionnels (PFA) et Sky Sports, ont annoncé les organisateurs samedi.

Kane, meilleur buteur du championnat avec 29 buts, a devancé deux joueurs de Chelsea, le Français N’Golo Kanté et le Diable Rouge Eden Hazard.

Plus de 49.000 fans participé au vote. Kane a récolté 16.378 votes. Kanté en a reçu 13.515. Hazard complète le podium (8.412 votes). Romelu Lukaku (Everton) figurait parmi les six nominés. Il se classe sixième (955), derrière l’attaquant d’Arsenal Alexis Sanchez (6.727) et le médian de Tottenham Dele Alli (3.507).

Jusqu’ici, Kanté avait raflé toutes les distinctions individuelles du championnat anglais. L’international français a été plébiscité par ses pairs (PFA Player of the Year), par les journalistes (FWA Player of the Year) et par un collège d’experts (EA Sports Player of the Season).