Le prix fou de la robe de Melania Trump lors de sa visite en Sicile (Photos)

Si elle n’attirera jamais autant les regards que son mari président, Melania Trump est tout de même épié de toutes parts lors de chacune de ses sorties. Et à l’occasion de son voyage en Sicile, c’est une de ses robes qui est désormais au centre des attentions.

Ce vendredi, Melania Trump s’est affichée avec une superbe robe Dolce & Gabbana. Mais plus que le style du vêtement, c’est son prix qui a attiré l’oeil de nombreux internautes et journalistes. Celle-ci a en effet une valeur de… 51.500 dollars, soit un peu plus de 45.000 euros.

Les médias américains en ont rapidement conclu que cette robe était similaire… au revenu annuel d’une famille moyenne aux USA. Autant dire que le sujet fait énormément parler de lui outre-Atlantique. Ce n’est pas la première fois que la « first lady » opte pour un vêtement de cette marque, mais il semble que ce soit bien la première fois qu’il coûte si cher.

Tout d’un coup, son sac à 1.600 dollars paraît bien ridicule…