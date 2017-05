Seul un établissement horeca sur dix n'a jamais eu affaire à un vol de la part de ses clients

Belga

Des clients volent des décorations, couverts, verres et bien plus encore dans neuf cafés et restaurants sur dix, déplore le Syndicat neutre pour Indépendants (SNI) samedi dans un communiqué. Dans 5% des près de 500 établissements horeca interrogés, cela se passe même tous les jours. Pour un exploitant sur cinq, ce type de vols a fortement augmenté au cours des deux dernières années.