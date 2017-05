Fortes chaleurs: nous avons encore plus 300 glaciers artisanaux, dont une majorité en Wallonie!

« Comment on fait une bonne glace ? Pas de miracle, de bons ingrédients et la passion du patron », nous explique Henri-Philippe Tavolieri, président de cette association royaledes artisans glaciers. Il tient un établissement à Awans, en province de Liège, le glacier Louis et fils, du nom de son papa.

Découvrez dans nos éditions digitales notre grand dossier sur les glaces !

> Les Belges sont de grands consommateurs de glaces, juste devant les Australiens: découvrez les chiffres fous!

> Sorbets, fraise de Wépion... Découvrez les saveurs à la mode

> Saviez-vous qu’un classique vendu dans le monde entier... est né en Belgique?