Vols spéciaux: 627.000€ pour expulser 201 illégaux

Parmi les 10.861 étrangers qui ont été renvoyés dans leur pays d’origine l’an dernier, deux cents l’ont été par « vol spécial » : 39 vols spéciaux, 14 de plus qu’en 2015, le triple de ce qui se faisait les années précédentes. Le secrétaire d’État à l’Asile, Theo Francken (N-VA), n’a jamais caché qu’il voulait encore accroître le nombre de vols (un par semaine). Le coût pour 39 vols, en 2016, qui ont permis d’éloigner 201 personnes : plus de 627.000€. Une ardoise payée à 90 %… par l’Europe !

La majorité des personnes sans titre de séjour éloignées du territoire national monte dans des vols commerciaux. Des rapatriements qui peuvent se faire sous escorte et le coût s’en ressent évidemment. Exemples : rapatrier quelqu’un vers l’Albanie coûte 1.000€, cinq fois plus s’il faut une escorte policière. Pour le Congo, on passe de 1.500€ à plus de 9.000€ si des policiers sont présents.

Les vols spéciaux présentent un double avantage : plus médiatisés, ils donnent un signal fort aux ressortissants des pays concernés. Organisés sous l’égide de Frontex, le gardien des frontières extérieures de l’Europe, ils regroupent des demandeurs d’asile déboutés dans plusieurs pays européens. D’où une intervention financière européenne qui peut couvrir entre 80 et 100 % des frais. Exemple : sur une facture de 218.132€ en 2015, la Belgique a récupéré près de 144.000€. Encore plus fort, l’an dernier, la facture a « explosé » : 627.613€ (soit 16.092€ par vol ou 3.122€ par personne expulsée), mais la facture acquittée par notre gouvernement ne devrait pas excéder une septantaine de milliers d’euros. À peine 10 à 11 % du coût total !