Ariana Grande s'exprime après l'attentat de Manchester et émeut la toile: elle envoie une lettre aux victimes, à leurs proches et à ses fans

Il lui a fallu quelques jours avant de trouver les mots justes. Ariana Grande a pris la parole ce vendredi pour s’exprimer après l’attentat qui est survenu lors de son concert à Manchester. Une lettre ouverte, publiée sur son compte Instagram, qui a ému la toile. En moins de dix minutes, la star américaine avait récolté plus de 167.000 « likes ».

« Mon cœur, mes prières et mes plus sincères condoléances vont vers les victimes de l’attaque de Manchester et leurs proches », écrit-elle notamment. « La compassion, la gentillesse, l’amour, la force et l’unicité que vous avez montré cette semaine est exactement l’opposé des intentions haineuses qu’il faut avoir pour mettre en place quelque chose d’aussi diabolique que ce qu’il s’est passé lundi. »

Elle poursuit un peu plus loin en annonçant qu’elle organisera un nouveau concert à Manchester pour aider les victimes de l’attentat : « Je reviendrai dans cette courageuse et incroyable ville de Manchester pour passer du time avec mes fans et pour un concert de charité à la mémoire des victimes et pour récolter de l’argent pour les victimes et leurs familles ».