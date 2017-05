Un week-end de rêve: le temps sera chaud et ensoleillé jusque lundi, avant le retour de températures plus fraîches

Samedi, le temps sera d’abord ensoleillé, à quelques voiles d’altitude près, et il fera très chaud avec des maxima de 26º ou 27º sur les hauteurs ardennaises et à la mer, 29º ou 30º en Lorraine Belge et dans le centre, et même légèrement supérieurs aux 30º en Campine. En fin d’après-midi, mais aussi en soirée et en cours de nuit, quelques orages pourraient se développer, surtout sur l’ouest du pays

Dimanche, le temps sera toujours très chaud avec un risque d’averses et d’orages plus marqué et des maxima allant de 22º à la Côte, de 25º à 28º en Ardenne et de 29º à 32º ailleurs. De même pour lundi avec encore des averses et des orages, et des maxima pouvant dépasser les 30º et approchant les 35º en Campine.

À partir de mardi, outre quelques averses et orages locaux, il fera sec jusque vendredi et les températures tourneront autour des 23º.