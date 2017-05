Le sport anglais sous haute surveillance ce week-end après l'attentat de Manchester

Finale de la Coupe d’Angleterre, finale du Championnat d’Angleterre de rugby, important match de cricket à Londres, Great Manchester Run… Les autorités britanniques ont choisi de maintenir tous ces rendez-vous, alors que le niveau d’alerte terroriste a été porté à son niveau maximal après l’attentat revendiqué par le groupe terroriste Etat Islamique. Surtout le groupe terroriste a annoncé d’autres attaques.

Pourtant, Chelsea avait annulé son défilé prévu ce dimanche pour célébrer son titre de champion d’Angleterre, prévu dans les rues de Londres. Une initiative suivie par Arsenal, son adversaire en finale de la coupe samedi, en cas de victoire.

Les « Gunners » ont aussi préféré supprimer la retransmission du match, qui aura lieu à Wembley, sur écran géant à l’Emirates Stadium. De son côté, l’attaquant vedette du Real Madrid Cristiano Ronaldo a annulé une visite promotionnelle programmée à Londres samedi.

Mais partout ailleurs, le sport reprend ses droits sous l’oeil vigilant des forces de sécurité, alors que la Metropolitan Police, la police de Londres, a renforcé ses dispositifs.

À Wembley, qui accueille la finale de la FA Cup samedi, la finale des barrages d’accession à la troisième division dimanche et la finale pour la montée en Premier League lundi, la Fédération anglaise de football (FA) a prévu des mesures « robustes ».

Vendredi, le chef de la « Met » John Williams a expliqué que ces mesures incluaient « des patrouilles de policiers armés supplémentaires aux environs du stade » et « le déploiement de véhicules blindés pour assurer la fermeture des rues ».

La FA encourage donc les supporteurs à arriver « le plus tôt possible pour passer les contrôles de sécurité et éviter les retards ».

Niveau Rugby, les stades de Twickenham, qui accueille la finale de la Premiership entre les Wasps et Exeter samedi et la rencontre entre le XV de la Rose et les Barbarians dimanche, et du Lord’s, où se déroulera un match de l’équipe d’Angleterre de cricket lundi, bénéficieront également des mêmes mesures.

« Les fans de rugby verront plus de policiers armés autour du stade », a prévenu M. Williams. « Nos opérations incluent une large palette de tactiques aussi bien visibles que sous couvert, qui dureront bien après le coup de sifflet final ».

À Manchester, le Great Manchester Run, la plus grande course de 10 km d’Europe, qui avait attiré 10.000 participants en 2016, a été maintenue dimanche, tout comme, vendredi soir, les Great City Games, une réunion d’athlétisme tenue en plein centre-ville au moyen notamment d’une piste déployée à Deansgate, l’une des artères de la ville.

À Northampton, où le Stade Français doit disputer vendredi soir les barrages d’accession à la Coupe d’Europe, le club a annoncé une « opération vestes ouvertes ». Obligation de se présenter au stade manteau déboutonné afin de faciliter les contrôles.

Ailleurs au Royaume-Uni, la police écossaise a assuré avoir affecté des « ressources appropriées » à la sécurité de la finale de la Coupe d’Écosse, samedi à Glasgow, entre le Celtic et Aberdeen.

Enfin à Cardiff, où se déroulera samedi prochain la finale de la Ligue des champions entre la Juventus Turin et le Real Madrid, l’UEFA a fait savoir vendredi que les fans zones seront conservées mais « sous strictes mesures de sécurité » en accord avec la Fédération galloise (FAW) et les autorités locales.

Le toit du Millennium Stadium sera fermé, a aussi annoncé la FAW, alors que 170.000 amateurs du ballon rond sont attendus dans la capitale galloise.