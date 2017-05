Dieudonné devant la Cour de cassation le 7 juin prochain pour ses propos antisémites et révisionnistes

L’humoriste français controversé Dieudonné s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Liège qui le condamne à deux mois de prison ferme. Il avait été sanctionné pour avoir tenu des propos antisémites et révisionnistes lors d’un spectacle à Herstal en mars 2012. Dieudonné comparaîtra le 7 juin prochain devant l’instance suprême.

«Nous avons décidé de nous pourvoir en cassation car nous estimons que la motivation de la cour d’appel de Liège n’est pas correcte», avait affirmé à l’agence Belga Me Henri Laquay, l’un des conseils de Dieudonné, en février dernier.

L’audience est désormais fixée le 7 juin 2017 devant la Cour de cassation. La décision sera prononcée le jour même.

Le 20 janvier dernier, la cour d’appel de Liège a condamné l’humoriste Dieudonné à une peine de deux mois de prison ferme et à une amende de 9.000 euros pour avoir tenu des propos antisémites et révisionnistes lors d’un spectacle donné à Herstal le 14 mars 2012.

Dieudonné devait répondre de différentes préventions relatives à de l’incitation à la haine ainsi qu’à la tenue et à la diffusion de propos discriminatoires, antisémites, négationnistes et révisionnistes lors de son spectacle à Herstal. Cette représentation avait été organisée par le comité de jeunes de Bressoux-Droixhe et avait rassemblé un public de 1.100 personnes.