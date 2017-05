Tour d'Italie: Landa vainqueur, Quintana en rose

Le spectacle était à nouveau au rendez-vous vendredi au Tour d’Italie. Les grands gagnants du jour sont Landa et Quintana.

L’Espagnol Mikel Landa (Sky) s’est imposé vendredi dans la 19e étape de la 100e édition du Tour d’Italie cycliste qui reliait San Candido/Innichen à Piancavallo. Le Colombien Nairo Quintana (Movistar) est le nouveau maillot rose. Les quatre premiers du classement général se tiennent en 53 secondes. Au terme d’un parcours accidenté long de 191 km. Au sommet de l’ultime col de la journée, dont le pourcentage maximal a atteint 14 %, Landa, porteur du maillot bleu de leader du classement de la montagne, a devancé le Portugais Rui Costa (UAE Team Emirates) de 1 : 49 et le Français Pierre Rolland (Cannondale-Drapac) de 1 : 54.

Parmi les favoris à la victoire finale, qui on terminé à plus de huit minutes, le maillot rose le Néerlandais Tom Dumoulin (Team Sunweb) a cédé dans le col d’arrivée. Tout profit pour le Colombien Nairo Quintana (Movistar) qui devient leader du classement général. Il possède 38 secondes d’avance sur Dumoulin. l’Italien Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) est 3e à 43 secondes et le Français Thibaut Pinot (FDJ) de 53 secondes.

Samedi, la 20e étape mènera les coureurs de Pordenone à Asiago (190 km), avec deux cols de 1e catégorie à passer. Le sommet du dernier est situé à moins de 15 km de l’arrivée.