Véhicules en panne, munitions empruntées: un colonel en retraite dénonce la faillite de l'armée belge

Un responsable de la Centrale générale du personnel militaire (CGPM, le principal syndicat militaire, apolitique), Roger Housen, a dénoncé vendredi la «faillite» qui touche selon lui les forces armées et la politique «en trompe l’oeil» menée par le gouvernement Michel.

«Le gouvernement Michel a mené une politique en trompe-l’œil. Les faits sont les suivants: nous sommes les plus mauvais élèves de l’Otan. Sur les 28 pays, nous sommes l’avant-dernier en matière de dépenses de défense, et le dernier en matière d’investissements en matériel militaire et en rééquipement. N’importe quel chef d’entreprise vous expliquera que quand une entreprise n’investit pas pendant dix ans, comme le font les forces armées belges, elle fait faillite. Les forces armées sont en faillite», a déclaré ce colonel en retraite lors de l’émission Matin Première de la RTBF.

«Il n’est pas normal que nos forces armées doivent emprunter les munitions utilisées par nos F-16 pour leurs missions au-dessus de l’Irak et de la Syrie. Ce n’est pas normal qu’un véhicule sur cinq soit en panne. Il n’est pas normal que des militaires doivent payer de leur propre poche leurs gilets pare-balles. Il n’y a pas assez de tailles disponibles», a ajouté M. Housen.

A l’issue de la «réunion spéciale» de l’Otan, jeudi à Bruxelles, le Premier ministre Charles Michel a confirmé l’intention de son gouvernement d’augmenter progressivement le budget de la Défense, mais sans s’engager à atteindre les 2% du PIB réclamés par Washington et par l’Otan.

«C’est du show» a commenté M. Housen, consultant en stratégie pour la CGPM.