Pourquoi faut-il protéger ses yeux du soleil ?

Le soleil est de retour et les vacances approchent à grands pas. Nous allons de plus en plus souvent être dehors et exposés au soleil. Comment et pourquoi est-il impératif de protéger nos yeux du soleil ?

Les beaux jours semblent installés et, du coup, on a envie de prendre le soleil, de s’installer sur un transat ou de jardiner. Mais quoi qu’on fasse en extérieur, il est impératif de protéger nos yeux du soleil comme on le fait pour notre peau. On met de la crème pour éviter de brûler. Pourquoi ne protègerions-nous pas nos yeux aussi ? « Le soleil se compose de trois sortes d’ondes lumineuses », explique Hanan El Haouzi, opticienne responsable des magasins Point de Mire Centre Charleroi et Soignies. « Il y a d’abord la lumière visible, sans risque, sinon celui de l’éblouissement. Ensuite, les infrarouges, invisibles, qui se manifestent par une sensation de chaleur. Enfin, les ultraviolets (UV), également invisibles, qui sont dangereux et peuvent produire de graves complications oculaires, même par temps couvert et davantage encore dans les zones à risques telles que les surfaces réfléchissantes, l’eau, le sable, les façades blanches… », ajoute-t-elle.

Filtres naturels

Comment cela se passe-t-il ? Les tissus de l’œil possèdent des filtres naturels contre les rayons solaires mais ce système naturel de protection est limité et non renouvelable. C’est pourquoi le port de lunettes de soleil adaptées est recommandé même si on a la sensation de bien supporter l’éclat du soleil.

Il est donc indispensable de sortir avec des lunettes de soleil sur le nez et de protéger également les enfants. « Ils sont plus touchés par les effets des rayons lumineux car leur système de protection naturelle est encore en cours de développement. Leurs yeux sont plus perméables que ceux des adultes. Mais, dans tous les cas, il ne faut pas exposer bébés et nourrissons au soleil. Pour les plus grands enfants, il est primordial de choisir des lunettes de bonne qualité, les lunettes « gadgets » sont à bannir », ajoute l’opticienne.

Lésions oculaires graves

Or, il semble que le consommateur ne soit pas toujours bien informé sur le sujet. D’après une étude réalisée, il y a 5 ans, pour le leader mondial de la fabrication de verres optiques Essilor, à peine 7 personnes sur 10 possèdent des verres solaires alors que presque toutes (84%) sont conscientes que les rayons UV peuvent causer des lésions oculaires graves. Malgré cette forte sensibilisation, seuls 4 porteurs de lunettes sur 10 portent aussi des lunettes solaires.

15% des personnes interrogées ignorent que des lunettes ordinaires avec des verres clairs n’offrent aucune protection contre les UV et 14% ne savent pas que même lorsque le ciel est nuageux, des rayons UV nocifs peuvent malgré tout atteindre leurs yeux.

De plus, près de 8 personnes sur 10 se déclarent favorables à la mention de l’indice de protection UV tant sur les verres ordinaires que sur les verres solaires, à l’instar de la crème solaire.