Kustodyssée: l'équipe de Grandeur Nature pose ses valises à Ostende

Pour faire un saut dans le passé et découvrir la vie à bord d’un voilier, rien de mieux que le Mercator. Depuis avril, l’incontournable trois-mâts est de nouveau amarré à deux pas de la gare, pour le plus grand plaisir des touristes qui se pressent par milliers pour le (re)découvrir.

Pendant un an et demi, le navire le plus connu de Belgique avait quitté le port pour être entièrement remis à neuf. Transformé en musée depuis 1961, vidéos, objets et panneaux explicatifs remontent l’histoire du trois-mâts.

C’est en 1932 que l’ancien navire-école de la marine marchande belge a pris la mer pour la première fois pour naviguer vers le Congo, l’île de Pâques ou encore Haïti. Que ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de le découvrir se rassurent: il restera désormais définitivement à bon port… d’Ostende.

Ville incontournable du Street Art

Après le succès de la première édition du « Crystal Ship », la ville d’Ostende n’a pas longtemps hésité à refaire de la place à l’art dans ses rues pendant les vacances de Pâques. Pour partir à la chasse des plus de 20 nouvelles peintures murales signées par des artistes belges et des quatre coins du monde, l’office du tourisme propose une carte de la ville détaillant le parcours de 8,7 km pour les piétons et 29 km pour les cyclistes.

L’oeuvre du brugeois Stephan de Croock, Strook de son nom d’artiste, est la première à découvrir sur le trajet. Pour concevoir sa création de 50 mètres carrés représentant un visage regardant vers la mer, il a tenu à utiliser du bois 100% « made in Ostende », dont des morceaux du Mercator.

Ces œuvres s’ajoutent aux plus de 25 œuvres d'art réalisées lors de la première édition, l’année dernière, pour un parcours à travers la ville qui ravira les amateurs de street art, et pas seulement.

Le Vistrap: le rendez-vous des ostendais

Envie de crevettes grises, soles, cabillauds, merlans,…. pêchés dans la nuit ? Les ostendais vous conseillerons le « Vistrap », le marché aux poissons en plein air, rendez-vous incontournable des habitants pour s’approvisionner tous les jours en poisson frais.

Promenade au rythme du chanteur Marvin Gaye

Une photo accrochée dans un bar, un air du tube « What’s going on » dans un restaurant, une plaque de commémoration au sol… Les traces du passage de Marvin Gaye à Ostende sont partout dans la ville. Le « Midnight Love digital tour » permet de découvrir les lieux marqués par la présence de la star à Ostende. Arrivé en 1981 pour se « refaire une santé », il décidera finalement de s’y installer pendant deux ans.

« En ce moment, je suis un orphelin et Ostende est mon orphelinat en quelque sorte. Il y a de nombreux endroits où je préférerais me trouver, mais j’ai probablement besoin de vivre ici, c’est ce que je ressens et c’est pourquoi je reste ici ».

A l’aide d’un audioguide, on découvre l’appartement où la star a conçu son légendaire titre « Sexy Healing », l’hôtel où il a séjourné à peine arrivé d’Angleterre ou encore la brasserie où il avait l’habitude de déguster ses plats favoris : du poulet ou de la sole accompagnés des incontournables frites. Une balade qui séduira tant les fans que les novices, parsemée d’anecdotes, d’images d’archives et de témoignages d’« ostendais » qui ont connu cette page belge de la vie du chanteur.

Une ville « royale »

Si vous vous promenez sur la digue, impossible de ne pas remarquer la majestueuse « Galerie vénitienne ». C’est en 1900, à la demande du roi Léopold II que fut dessinée la première galerie royale : une structure en forme de L, fermée et couverte, qui reliait le chalet royal à un grand salon octogonal. Lorsque la famille royale décida ne plus utiliser sa résidence à la mer, la ville d'Ostende obtint une concession sur l'ensemble du complexe, qui devait avoir une vocation culturelle. Rénovées en 1998-1999, elles servent aujourd’hui de lieu d'exposition.

La Galerie vénitienne, l’imposante statue de Leopold II, leThermae Palace, l’hippodrome Wellington,.. autant de patrimoines qui témoignent de l’importance de la famille royale belge à Ostende au 19 è siècle.

Monuments religieux et civils, hôtels et villas sont sortis de terre durant la Belle Epoque, faisant de la digue d’Ostende un endroit incontournable d’abord réservé aux classes sociales les plus fortunées, pour s’étendre plus tard à toutes les classes de la société.