Michel Sardou met un terme à sa carrière de chanteur

Michel Sardou s’exprime dans une interview au Parisien. En juillet, il entamera une dernière tournée avant d’arrêter la chanson. Après, c’est au théâtre qu’il se consacrera.

« J’arrête de chanter. Définitivement. Je vais faire une dernière tournée et un dernier album en octobre », dit-il. Pour lui, il est temps d’arrêter en raison de son âge. Michel Sardou fait une comparaison avec les sportifs : « C’est comme les sportifs, qui raccrochent à 35 ans. Ils jouent toujours bien mais courent moins vite. Ma voix, avec l’âge, a descendu. Ce que j’ai gagné grave, je l’ai perdu en aigu. Je veux me protéger et ne surtout pas faire l’album et la tournée de trop ».

Michel Sardou a 70 ans et entend ensuite se consacrer au théâtre de boulevard qu’il affectionne particulièrement.