Météo: du temps très chaud jusque lundi et un risque d'orage

Vendredi, le temps sera ensoleillé et chaud sur l’ensemble du pays, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique. Les maxima se situeront autour de 25° à la mer, entre 21° et 25° en Ardenne et autour de 26° ou 27° ailleurs.

Le vent de secteur est deviendra modéré et, au littoral, il pourrait s’orienter au nord-est l’après-midi ce qui fera alors sensiblement diminuer les températures. Vendredi soir et dans la nuit, le ciel restera dégagé et les températures descendront vers des valeurs de 12° en Hautes Fagnes à 17° en plaine.

Samedi, de l’air très chaud gagnera le pays depuis le sud/sud-est. Il fera ensoleillé et les températures pourront atteindre 23° à 25° en Ardenne, 26° ou 27° au littoral et 28° à 30° ailleurs, sous un vent modéré de sud à sud-est. En fin d’après-midi, mais aussi en soirée et en cours de nuit, quelques orages pourraient se développer, surtout sur l’ouest du pays.

Dimanche, le temps sera toujours très chaud avec un risque d’averses et d’orages plus marqué. De même pour lundi où la météo sera variable et encore chaude avec des averses voire encore des orages et des maxima jusque 29 degrés. Il fera plus frais à partir de mardi.