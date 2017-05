Cannes 2017: le grand retour de Twin Peaks (vidéo)

Cannes, à l’heure de la main mise télévisuelle, c’est le pire (Netflix) mais aussi le meilleur : la présentation des deux premiers épisodes de la troisième saison de la série culte « Twin Peaks », en 1990 par David Lynch et Mark Frost, et diffusée dès ce jeudi par la chaîne Canal+.

Laura Palmer l’avait annoncé à Dale Cooper à la fin du dernier épisode de la série 2 : « On se reverra dans 25 ans ! ». Chose promise, chose due : les fans d’hier et d’aujourd’hui seront comblés : suspense, mystère et meurtres fondent à nouveau sur Twin Peaks, petite ville du Nord Ouest américain.

De la continuité dans le changement

David Lynch, réalisateur des 18 épisodes de cette 3ème saison a reconduit l’ambiance, les lieux et les principaux personnages du début mais le temps a fait son œuvre, puisque Lynch replonge dans Twin Peaks, réellement 25 ans plus tard !

On retrouve aussi les héros de ce temps-là, starisés depuis lors : Kyler MacLachlan, en agent spécial du FBI, Dale Cooper mais qui ne fait plus exactement la même chose (!), Sheryl Lee, en Laura Palmer devenant la mère de toutes les victimes et David Duchovny, agent aux multiples facettes dans les premiers épisodes, trois ans avant le succès planétaire de X-Files. Parmi les nouveaux venus, des stars d’aujourd’hui comme Monica Bellucci, Naomi Watts, Laura Dern… au total plus de 200 personnages vont se croiser (et s’affronter pour certains !) dans ces 18 épisodes.

Le retour – tout aussi inespéré – de David Lynch

David Lynch revient donc sur la Croisette avec un prolongement – presque inespéré – de la série culte, qu’il avait lui-même concentrée dans un long-métrage pour le cinéma « Twin Peaks – les 7 derniers jours de Laura Palmer » (1992), présenté ici même en compétition à Cannes où Lynch avait décroché la Palme d’Or deux ans plus tôt avec « Sailor et Lula ».

David Lynch s’était officiellement retiré du cinéma traditionnel après le retentissant échec de « Inland Empire » en 2006 pour se consacrer à d’autres disciplines artistiques.

Les premières images attestent que le réalisateur de « Elephant man » n’a rien perdu de son sens du suspense, de sa puissance dramatique et de son imaginaire visuel. Au contraire puisque depuis « Twin Peaks », il y a eu au cinéma au moins deux chefs-d’œuvre qui ont alimenté son inspiration créatrice « Lost Highway » (1997) et « Mulholland Drive » (2001).