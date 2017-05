Walcourt: deux accidents en quelques minutes à Somzée

On a eu droit à deux accidents pratiquement coup sur coup mercredi après-midi, sur la N5, à Somzée.

Ce mercredi, vers 16h, deux voitures sont entrées en collision sur la Nationale 5, à hauteur du carrefour de Somzée, en direction de Charleroi.

Un accrochage sans gravité qui a engendré quelques minutes plus tard un second accident entre une camionnette et une voiture.

Les pompiers de Florennes sont intervenus sur place.

Pas de blessé

Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer et la circulation n’a pas été réellement entravée.

Les dépanneurs Dogot, Marchand et Pierard ont embarqués les quatre véhicules accidentés.