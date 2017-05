La réaction de Pascal Angillis après la défaite du Spirou à Ostende (1/2 finale des playoffs – Game 1): «Certains joueurs n'ont pas été assez agressifs»

Le coach du Spirou déplorait le manque de soutien à Richardson et Radenovic en attaque, et des erreurs défensives dans le 3e quart-temps, à Ostende (80-70).

Mené d’entrée de jeu sur le parquet ostendais suite à l’excellente entame de rencontre de Rasko Katic, Charleroi a été contraint de courir derrière le score pendant l’intégralité de cette première manche.

Pascal Angillis, coach du Spirou : « Suite au bon début d’Ostende, nous n’avons cessé de revenir à 4 ou 5 points, avant de voir le BCO nous distancer à nouveau, et c’est très difficile comme physionomie de match. Dans le 3e quart-temps, nous avons eu l’occasion de revenir, mais nous avons alors commis de grosses erreurs défensives, notamment en laissant Gillet seul à trois points, à trois reprises. L’écart aurait pu être plus conséquent, et nous nous en sommes relativement bien sortis grâce à notre bonne réussite à distance. Mais vendredi, lors du Game 2, il faudra que certains joueurs soient plus agressifs, et conscients qu’ils peuvent aller marquer face à ce qui reste, il est vrai, la meilleure défense du championnat. »