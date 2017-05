ISPPC à Charleroi: une task force pour coupler les investigations, rapport attendu le 26 juin

L’ISPPC a été au centre de deux dossiers ces dernières semaines. Début mars, la presse rapportait des dysfonctionnements sur les rémunérations des membres des organes de gestion de l’intercommunale et du directeur général Philippe Lejeune. Le ministre avait alors ordonné à l’administration (DGO5) une enquête administrative qui est toujours en cours.

Le 15 mai dernier, le dossier rebondissait via un mail anonyme à certains administrateurs, dénonçant de possibles malversations (nominations truquées, fraudes aux marchés publics, corruption) et du détournement de biens publics de la part du directeur général. Le parquet en a été informé et le ministre avait annoncé un audit externe (manager de crise).

Désormais, une task force a été créée réunissant les représentants de la DGO5 et trois inspecteurs des finances (les inspecteurs généraux Serge Bawin et Yves Cenné ainsi que l’inspecteur Thierry Mailleux). Cette task force supervisera l’audit et les investigations, qui porteront sur les règles de gouvernance de l’entreprise en lien avec les éléments relevés par la presse, et sur le caractère avéré ou non de ces éléments.

Le ministre Dermagne dit attendre un rapport et des recommandations de cette task force pour le 26 juin prochain.

Vendredi dernier, le bureau du président du conseil d’administration de l’ISPPC a décidé de proposer au prochain conseil d’administration la suspension provisoire de la convention liant l’intercommunale à M. Lejeune, jusqu’à l’aboutissement de la mission d’audit et de la procédure judiciaire.