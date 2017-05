Marchienne-au-Pont: braquage au magasin Zeeman

Les faits se sont passés peu avant 13 heures. Trois hommes cagoulés et armés ont pénétré dans le magasin et ont braqué le personnel.

Une alarme a pu être activée. Et, une voiture de police, qui patrouillait à proximité, est intervenue dans les 30 secondes sur les lieux du hold-up. Les braqueurs se trouvaient encore sur place. L’un d’eux a été mis en joue et a pu être interpellé. Ses complices ont eu le temps de s’engouffrer à bord d’une Golf. Le véhicule a été retrouvé un peu plus tard à Monceau-sur-Sambre, avenue Victor Corbier. On y avait bouté le feu.

Police et pompiers sont intervenus. Le labo est également descendu sur place.