Correctionnelle: Le dossier du bourgmestre de Châtelet reporté en décembre

Le bourgmestre de Châtelet, l’échevine de l’enseignement Marie-France Toussaint, l’ex-secrétaire communale et trois fonctionnaires doivent comparaître dans un dossier remontant à 2008, au moment du licenciement du directeur de l’Ecole de Promotion sociale. On avait à l’époque accusé ce directeur d’avoir détourné des subsides par le biais de fausses inscriptions d’élèves, ce qui avait débouché sur l’ouverture d’une instruction. Il avait été blanchi et avait déposé plainte, estimant son licenciement abusif et basé sur une cabale politique.

En 2011, le bourgmestre Daniel Vanderlick et l’échevine de l’Enseignement Marie-France Toussaint ont été inculpés pour calomnie, harcèlement moral et harcèlement au travail à l’égard du directeur d’école. A ces préventions se sont ajoutées celles de faux et usage de faux, pour avoir tronqué deux procès-verbaux de collège communal à propos du conflit les opposant à ce directeur. Après renvoi en correctionnelle par la Chambre du conseil, l’échevine de l’Enseignement doit comparaître uniquement pour calomnie, harcèlement moral et harcèlement au travail. Enfin, trois fonctionnaires complèteront le banc des prévenus.

Les prévenus, qui nient les faits, ne se sont pas présentés à l’audience de ce mercredi, où ils étaient représentés par leurs avocats.

Le tribunal a constaté que, dans l’intervalle, le bourgmestre Vanderlick avait cité en intervention forcée la ville de Châtelet, qui n’était pas jusqu’ici présente aux débats. Cette intervention pourrait amener le tribunal à considérer que la Ville a été pénalement et civilement responsable des faits éventuellement commis par le bourgmestre.

Parquet, défense et partie civile devant échanger leurs conclusions à ce propos, le dossier a été remis pour trois audiences fixées aux 6, 13 et 20 décembre prochains.