La fête du foot carolo, c'est ce mercredi à Gosselies!

Habituellement organisée dans le courant du mois de juin, la fête du foot carolo 2017 aura lieu ce mercredi dans les installations du Royal Gosselies Sports avec une formule remaniée. Les matches amicaux entre les journalistes et les coaches et ceux opposant les joueurs des différentes divisions nationales et provinciales restent malgré tout le fil rouge de l’événement, qui débutera dès 18h.

Comme chaque année, diverses animations seront au programme tandis qu’une remise de prix sera organisée dans le courant de la soirée afin de récompenser les joueurs et les clubs s’étant distingués cette saison.

Le programme

18h30 : match journalistes – coaches

19h15 : match sélection P3

20h00 : match sélection P2

20h45 : match sélection D2/D3 amateurs – sélection P1

21h30 : remise des prix

