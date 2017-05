Chimay: une automobiliste fait plusieurs tonneaux dans un champ à Boutonville

Grosse frayeur pour une automobiliste ce mardi matin. Alors qu’elle circulait sur la N99 en direction de Couvin, elle a perdu le contrôle de son véhicule. C’est à hauteur de Boutonville, juste avant la carrière que son Opel a fait une embardée, dérapé sur le chaussée pour finalement terminer au milieu d’un champ. Elle est légèrement blessée.

