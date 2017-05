Affaire Luperto: une décision de la chambre du conseil de Namur attendue fin juin

Le député-bourgmestre de Sambreville Jean-Charles Luperto, poursuivi pour outrage public aux moeurs en présence de mineurs sur l’aire d’autoroute de Spy (Jemeppe-sur-Sambre, province de Namur) entre le 1er avril et le 31 août 2014, a comparu lundi matin devant la chambre du conseil de Namur lors d’une audience à huis clos. L’ordonnance de la chambre est annoncée pour le 22 juin, a indiqué le procureur du roi de Namur.

En présence de l’intéressé, ses avocats ont plaidé pour le non-lieu. «Sans entrer dans les détails de la plaidoirie, nous avons contesté un ensemble de charges et avons rappelé qu’une multitude d’incohérences subsistaient dans ce dossier, ne permettant pas de mettre M. Luperto en cause», a expliqué Me Marc Uyttendaele, qui défend le député bourgmestre avec Me Marc Preumont.

Ne faisant aucun commentaire sur son réquisitoire, le procureur du roi Vincent Macq a rappelé que plusieurs options étaient désormais possibles. «La chambre du conseil peut soit décider de renvoyer l’affaire devant le tribunal correctionnel, soit prononcer un non-lieu, voire demander des devoirs complémentaires», a-t-il énuméré.