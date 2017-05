Christophe Graulus acquitté par la Justice

C’est la victoire qu’il attendait plus que tout. Plus qu’un succès de Fosses le dimanche dans un match au sommet pour un titre de champion. Christophe Graulus, chef de file du club des « Chinels » et trublion du foot namurois, a été acquitté ce vendredi par le tribunal correctionnel de Namur après une affaire de près de deux ans et un procès le mettant aux prises avec un arbitre de football.

Plus d’infos dans votre journal de ce samedi