Remportez votre participation à la Chinelle 2017 grâce à Sudpresse

C’est devenu une tradition et cette année ne dérogera pas à la règle. Les journaux Sudpresse, en collaboration avec Eventsee, lancent leur grand concours Chinelle. Chaque année, l’enduro le plus célèbre du pays attire des dizaines de milliers de spectateurs venus encourager une centaine d’équipages. Les 12 et 13 août prochains, ces enduristes s’affronteront sur un parcours tracé dans les bois et les prairies de Franchimont (Philippeville).

Une course magique mais très exigeante pour les amateurs qui disputent une seule épreuve par an. La Chinelle implique aussi de gros sacrifices. Au niveau de la préparation physique et mécanique mais également sur le plan financier. Grâce à notre concours, vous allez pouvoir gagner l’engagement de votre équipage d’une valeur de 800 euros. Un beau cadeau qui fera plaisir au portefeuille.

Cette première phase d’inscription débute ce jeudi 18 mai et se terminera le lundi 5 juin à 12h.

Rappelons que ce concours s’adresse aux pilotes régionaux qui doivent apporter la preuve de leur résidence dans l’une des nombreuses communes concernées. Il s’agit de celles de la province de Namur, de la région de Charleroi et de la Botte du Hainaut. Le règlement se trouve en intégralité sur notre site internet.

Nous publierons la liste des équipages retenus au concours et prêts à aborder la deuxième phase.

Phase des votes en juin

La deuxième partie du concours sera lancée le mercredi 7 juin et se clôturera 2 juillet à 23h59. Durant cette période, les équipages sélectionnés devront récolter un maximum de votes auprès de leurs familles, supporters et amis. Ces derniers auront la possibilité de voter une fois par jour sur notre site internet. C’est l’équipage qui obtiendra le plus de votes qui sera déclaré grand vainqueur du concours. Signalons quand même que les lauréats de l’an dernier, ensemble ou à titre individuel, ne peuvent pas participer au concours.

Attention : nous nous réservons le droit d’exclure une équipe qui aurait fraudé de manière informatique ou autre. Bref, les tricheurs entraîneront l’exclusion de l’équipage qu’ils supportent !

Enduristes amateurs, si vous voulez rouler avec les meilleurs, vous savez ce qu’il vous reste à faire : vous inscrire et commencer à sensibiliser votre entourage au concours. « On peut avoir 111 équipes maximum et il y aura quoi qu’il arrive des pointures comme des pilotes de renom du Dakar ou du championnat du monde. Le vainqueur du Touquet Daymond Martens pourrait également être de la partie », précise David Rossome, le parton d’Eventsee qui organise cet enduro.

Inscrivez votre équipage ci-dessous :

Règlement

Le concours se déroule en deux phases.

> 1re phase : les candidatures

Les inscriptions au concours se font exclusivement via le site internet www.lanouvellegazette.be/chinelle entre le 18 mai 2017 et le 5 juin 2017 à 12h. Les candidats à la participation au concours sont priés de remplir le bulletin d’inscription de façon complète (nom, prénom, date de naissance, adresse, profession, photo et motivation à disputer la Chinelle 2017).

Le formulaire se trouve en bas de la page.

Les bulletins incomplets ne seront pas retenus.

« La Nouvelle Gazette », éditions Entre-Sambre et Meuse et Charleroi, ainsi que « La Meuse Namur », publient la liste des équipages candidats retenus comme participants au concours dans leur édition au début du mois de juin.

2e phase : l’élection par votes sur internet

L’équipage lauréat du concours sera désigné par les votes des internautes de « Sudpresse ». À partir du 7 juin 2017 et jusqu’au 2 juillet 2017 à 23h59, les internautes voteront pour l’équipage, participant au concours, de leur choix sur le site internet www.lanouvellegazette.be/chinelle. Seul un vote par jour par votant sera possible. C’est l’équipage participant qui aura recueilli le plus grand nombre de votes qui sera déclaré lauréat de notre concours et remportera le prix unique.

Précision : Sudpresse s.a. se réserve le droit s’il y a lieu d’invalider et/ou d’annuler tout ou partie d’une participation s’il apparaît que des fraudes de toutes sortes ou des dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme que ce soit et notamment de manière informatique ou manuelle dans le cadre de la participation à l’opération ou de la détermination du (des) gagnant(s). A cette fin, Sudpresse s.a. se réserve le droit notamment de faire procéder à des comparaisons des données techniques sur ses serveurs et ceux du gestionnaire de la plate-forme du concours (notamment les adresses IP) associées aux participations de l’opération. Sudpresse s.a. se réserve le droit de demander à tout participant de justifier son identité, et autres éléments justifiant le respect du règlement. Sudpresse s.a. se réserve, dans toutes hypothèses et même en cas de doute, le droit de disqualifier les fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.

La responsabilité de Sudpresse s.a. ne saurait être engagée au titre de ce qui précède et les participants ne pourront donc prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit.

Publications des résultats :

Les résultats du concours seront publiés début juillet sur le site internet www.lanouvellegazette.be/chinelle et dans La « Nouvelle Gazette », éditions Entre-Sambre et Meuse et Charleroi, ainsi que « La Meuse Namur ».

Les membres de l’équipage lauréat du concours s’engagent d’ores et déjà à respecter les indications suivantes :

– À partir de juin 2017 et jusqu’à l’arrivée des « 12 heures de la Chinelle », les membres de l’équipage lauréat du concours réserveront le meilleur accueil aux journalistes de « Sudpresse » qui réaliseront régulièrement des reportages à leur sujet.

– Lors de l’épreuve, l’équipage vainqueur réservera – sans frais – un espace déterminé aux logos de « Sudpresse » sur son équipement personnel et sur la moto engagée dans l’enduro.

– Durant les essais et la course, l’équipage pourra être équipé – sans frais -d’une caméra embarquée. Les images et photos prises à cette occasion seront la propriété de « Sudpresse », qui se réserve le droit de les utiliser dans ses éditions et/ou sur son site internet.

– Toute utilisation extérieure à celle de « Sudpresse » devra faire l’objet d’une autorisation écrite de Johnny Maghe, chef d’édition de La Nouvelle Gazette Entre-Sambre et Meuse et de La Meuse Namur.

– « Sudpresse » et la société Eventsee prennent exclusivement en charge le droit d’inscription à concurrence de 800 E de l’équipage lauréat du concours. C’est aux membres de cet équipage de prendre à leur charge l’ensemble des autres frais généralement quelconques et entre autres les frais liés à la préparation de la moto, à son fonctionnement durant la course et à l’intendance de l’équipe.

– Il incombe aux membres de l’équipage vainqueur de s’acquitter des droits de licence.

– En cas de défaillance de l’équipe gagnante du concours, « Sudpresse » se réserve le droit de désigner dans l’ordre du classement une équipe en remplacement.

Responsabilité :

« Sudpresse » organise le présent concours. L’épreuve sportive « 12 heures de la Chinelle » est une organisation de la société Eventsee. « Sudpresse » n’encourt dès lors aucune responsabilité de quelque ordre que ce soit à ce titre.