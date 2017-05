Florennes: 3 blessés dans une collision frontale sur la N98

Vendredi soir, peu avant 21h30, un accident impliquant deux véhicules s’est produit sur la N98 entre Philippeville et Florennes, à hauteur du Car Wash « Quick hand ». Pour une raison indéterminée, une automobiliste a dévié de sa trajectoire s’est retrouvée face à un autre véhicule, entraînant une collision frontale. La dame a été sérieusement blessée, tandis que les deux occupants de l’autre voiture le sont plus légèrement. Ils ont été emmenés en ambulance à l’hôpital. Les pompiers de la zone Dinaphi et le SMUR sont intervenus sur place pour porter secours aux victimes et procéder au balisage de la chaussée. Une équipe de la zone de police Florennes-Walcourt est également descendue sur les lieux de l’accident pour procéder aux constatations.

W.A.