Elle avait torturé, ébouillanté et tué le petit Noam à Couvin en 2008: Coralie Cossiaux est libérée!

En 2011, Coralie Gossiaux, de Couvin, avait été condamnée à une peine de 20 années de prison pour avoir, en 2008, torturé, frappé, ébouillanté Noam , le fils de son compagnon, âgé d’un an à peine. Après seulement 6 années de détention, la jeune femme a obtenu, de la part du Tribunal d’Application des Peines de Bruxelles, sa libération. Elle devra toutefois respecter des conditions habituelles.

Elle a été condamnée en 2011 à 20 années de prison pour avoir causé la mort du petit Noam Lixon, 1 an, le fils de son compagnon de l’époque. Aujourd’hui, soit six ans seulement plus tard, Coralie Gossiaux obtient sa libération conditionnelle. Elle pourra sortir de la prison de Berkendael dans les prochains jours.

En 2008, à Couvin, elle avait fait vivre l’enfer à Noam : frappé, jeté au sol, étouffé, ébouillanté à l’eau et l’huile, le bambin n’avait pas survécu à ces sévices. Aujourd’hui, son bourreau est libre.

