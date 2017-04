Incendie à Boignée: «On a évité une toute grosse explosion»

Ce dimanche, vers 18h30, un incendie s’est déclaré sur le terrain du dépanneur Fabrice, à Boignée. Une caravane et deux voitures ont été détruites. D’après les pompiers, on a frôlé la catastrophe

Les pompiers de la zone Val de Sambre sont actuellement à Boignée (Sombreffe), chez le dépanneur Fabrice, rue Château Fay. Ils viennent de maîtriser un incendie qui aurait pu tourner à la catastrophe.

À l’origine des flammes : un simple barbecue ! Sauf que ce dernier était disposé sur le terrain situé derrière le bâtiment du dépanneur, là où sont entreposées les voitures.

Des braises de ce barbecue ont provoqué le brasier. Une caravane s’est rapidement embrassée et a d’ailleurs explosé. Il n’en reste rien ! L’incendie a aussi touché deux voitures. « On aurait pu assister à une toute grosse explosion », explique le colonel Gilbert, descendu sur les lieux. On est en effet ici en présence de nombreux véhicules et donc de carburant… Heureusement, les pompiers sont arrivés à temps.

Deux personnes ont néanmoins été intoxiquées, le dépanneur ainsi qu’un des convives qui a tenté de maîtriser les flammes. Ils ont été transportés à l’hôpital.