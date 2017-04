Walcourt: 4 blessés dans un accident à la route des Barrages

Samedi peu avant 16h, un accident s’est produit entre deux véhicules sur la route des Barrages. On déplore 4 blessés légers.

Il était un peu avant 16h ce samedi quand un spectaculaire accident s’est produit sur la route des Barrages à Walcourt. Deux véhicules tirant chacun une remorque se sont retrouvés dans le fossé.

Les pompiers de Philippeville, Florennes et Couvin sont intervenus sur les lieux afin de désincarcérer les occupants prisonniers de la tôle. On déplore 4 blessés légers qui ont été dispatchés dans différents hôpitaux.

