Accident mortel à Lesve: le conducteur, de Viroinval, perd la vie après que sa voiture soit partie en tonneaux, son fils est grièvement blessé (+ vidéo)

L’accident s’est en fait produit entre Maison Saint-Gérard (Mettet) et Lesve (Profondeville). À la sortie d’un virage, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule. Il est parti en tonneaux et sa voiture a fini sur le toit, glissant sur une dizaine de mètres. Le conducteur aurait été éjecté du véhicule. Il est décédé. Le passager, qui n’est autre que son fils, serait gravement blessé et ses jours en danger.

Les deux victimes viennent de la région de Viroinval et plus précisément d’Olloy-sur-Viroin.