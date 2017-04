Deux morts dans une violente collision entre une voiture et une camionnette à Mettet: la Saxo a pris feu, les deux occupants n'ont pas pu s'échapper et sont décédés carbonisés

Ce vendredi aux alentours de 16 heures, une très violente collision s’est produite entre deux véhicules sur la N932 (rue de Saint-Donat), à la sortie du zoning industriel de Mettet. Les dégâts matériels et humains sont importants : deux personnes sont décédées et une troisième est blessée.

Ce vendredi vers 16h sur la N932 à Mettet, une Citroën Saxo, avec deux personnes à bord, a percuté une camionnette. Celle-ci a immédiatement pris feu et les flammes se sont propagées à la Citroën. Les occupants de la voiture n’ont pas pu s’échapper et sont décédés carbonisés. Leur identification prendra du temps, précise le parquet. Le conducteur de la camionnette est blessé.

Les secours et pompiers de la zone Val de Sambre sont présents sur place, de même que la police de la zone Entre-Sambre et Meuse. Le parquet de Namur a été avisé et a mandaté un expert afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

> Captures d’écran Facebook sur le groupe « Infos trafic Anhée Mettet et environs ».