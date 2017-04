Cinq maisons ravagées par un incendie au cœur de Froidchapelle (photos et vidéo)

Vendredi vers 1h du matin, un important incendie s’est déclaré dans un logement situé sur la Place Albert 1 er à Froidchapelle. Il s’est rapidement propagé et au total, ce sont cinq bâtiments qui ont été touchés. Il n’y a heureusement pas de blessé. Mais de nombreux habitants sont à reloger.

Le feu a pris dans un logement et s’est rapidement propagé aux maisons attenantes. « L’extinction a été très pénible. Au total, cinq bâtiments sont touchés dont quatre complètement détruits. Nous avons pu arrêter l’incendie juste avant qu’il n’entame le sixième bâtiment », précise Michel Mean, le porte-parole des pompiers de la zone Hainaut-Est.

Pendant plusieurs heures, les pompiers de Beaumont et Chimay ont lutté contre l’important brasier. Tous les habitants ont pu être évacués à temps et on ne déplore aucun blessé.

Quant à l’origine, elle semble accidentelle.

