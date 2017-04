Miss Namur, Laurie Ledoux, va faire face à son agresseur: "J'espère qu'il va payer"

Manon Roossens

Jeudi 30 mars, Laurie et sa maman avaient été victimes d’une agression sur le boulevard Tirou, non loin de Rive Gauche. La jeune fille de 20 ans avait reçu plusieurs coups et été emmenée à l’hôpital Notre-Dame. Ce vendredi, elle revient à Charleroi, dans les bureaux de police, pour identifier son agresseur.