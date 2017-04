Jemeppe-sur-Sambre: plusieurs mètres cubes de déchets déversés à la rue du Longwez, les auteurs sont activement recherchés (vidéo)

Tissus, vieux thermos, plusieurs télévisions, des cartons, des chaussures, un matelas… Le bric-à-brac déposé le long de la rue du Longwez à Ham-sur-Sambre est digne d’une brocante !

Le dépôt a eu lieu durant ce week-end. Et les auteurs n’ont pas laissé d’adresse.

La police locale s’est rendue sur place afin de dresser un procès-verbal. Si les auteurs sont retrouvés, leur facture risque d’être salée. En attendant, c’est la collectivité qui paie le déblaiement.

