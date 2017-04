Walcourt: rattrapés par la police après avoir causé un accident à Tarcienne

Leur voiture a percuté celle d’un automobiliste qui n’a pas été blessé. Les trois jeunes ont pris la fuite à pied mais ont pu être interceptés par les forces de l’ordre.

La Peugeot immatriculée en France circulait en direction de Charleroi lorsqu’elle a franchi le carrefour, alors que le feu était au rouge, indiquent les forces de l’ordre. Elle a alors coupé la route à une autre voiture et l’a percutée violemment. La Peugeot a ensuite fini sa course dans le jardin d’un particulier.

Ses trois occupants ont pris la fuite à pied mais ont été interceptés grâce aux efforts effectués par la zone de police Flowal (Florennes - Walcourt) et aux renforts de zones avoisinantes.

Les trois jeunes ont été privés de liberté. On ignore pour l’instant les raisons de leur cavale.

